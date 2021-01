삼성전자, 작년 영업익 35조9500억원…전년比 29.46% 증가(상보)

[아시아경제 이기민 기자] 삼성전자는 지난해 연간 매출액과 영업이익이 각각 236조2600억원, 35조9500억원으로 잠정 집계됐다고 8일 공시했다.

이는 2019년 연간 기준 매출액인 230조4000억원과 영업이익 27조7700억원보다 각각 2.54%, 29.46% 증가한 실적이다.

올해 초부터 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹(세계적 대유행) 상황에서도 비대면 수요 활성화와 펜트업 수요 증가 등의 요인으로 반도체 뿐만 아니라 스마트폰 및 가전 등 세트 사업의 실적이 개선되면서 전체 실적이 증가한 것으로 풀이된다.

또한 삼성전자의 지난해 4분기 매출액은 61조원, 영업이익은 9조원으로 잠정 집계됐다. 이는 '어닝 서프라이즈'를 기록한 지난해 3분기 영업이익(12조3533억원)과 비교해 감소했지만, 지난해 동기 매출액(59조8848억원)과 영업이익(7조1603억원) 대비로는 각각 1.87%와 25.7% 증가한 수준이다.

한편 잠정 실적은 한국채택 국제회계기준(IFRS)에 의거해 추정한다. 아직 결산이 종료되지 않았지만 투자자 편의를 위해 삼성전자가 발표한다.

