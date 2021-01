[아시아경제 이민지 기자] 제일제강 제일제강 023440 | 코스닥 증권정보 현재가 2,680 전일대비 10 등락률 -0.37% 거래량 419,029 전일가 2,690 2021.01.07 15:30 장마감 관련기사 제일제강 “최대주주, 주주명부열람등사가처분 신청"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-27일금호에이치티, 코오롱머티리얼 등 31개사 주식 의무보호예수 해제 close 은 주식회사 케이원피플이 의결권행사금지가처분 신청을 수원지방법원 안산지원에 제기했다고 7일 공시했다.

청구내용을 보면 케이원피플은 제일제강과 채무자 최준석, 최지호, 최원홍씨가 보유한 보통주에 대해서도 의결권을 행사하게 해서는 안된다고 주장했다.

