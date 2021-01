보성군, 귀농 창업비용 최대 3억 원 융자 지원

연리 2%대로 최대 7천5백만 원 빌려주는 주택 구입 자금 신청

[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 귀농인의 안정적인 지역 정착을 위해 2021년 귀농 농업 창업 자금 지원과 귀농인 주택 구입 자금 지원 사업 신청자를 모집한다고 7일 밝혔다.

이번 지원 사업은 내달 5일까지 거주지 읍면 사무소에 신청할 수 있다.

지원 대상은 농촌지역 전입 일을 기준으로 농촌 외의 지역에서 1년 이상 지속 거주하고, 보성군으로 전입한 지 만 5년이 지나지 않은 1955년 1월 1일 이후 출생한 세대주이다. 보성에서 실제 거주하면서 농업에 종사하고 있거나 귀농 영농교육을 100시간 이상 이수해야 한다.

농업 창업 비용으로는 최대 3억 원이 융자 지원되며, 농지구입, 시설하우스 설치 등 영농기반 마련을 위한 비용으로 사용할 수 있다. 주택구입 및 신축 비용은 최대 7천 5백만 원까지 연리 2%대로 지원받을 수 있다.

군 관계자는 “귀농인 창업 자금 지원과 주택 구입 지원 사업으로 귀농인들이 안정적으로 농업에 종사하고, 농촌 생활에 적응할 수 있기를 바라며 자신에게 맞는 귀농 지원 사업들을 적극 활용해 영농에 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

