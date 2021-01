"환율 때문에"…약달러에 실적 우려하는 의류OEM株

코스피 랠리에도 주가는 크게 부각되지 못하고 있어

[아시아경제 금보령 기자] 의류 업황 회복에도 불구하고 약달러세가 지속되면서 국내 의류 주문자생산방식(OEM)주 실적은 우려감을 키우고 있다.

7일 서울 외환시장에 따르면 전일 원·달러 환율은 전거래일 대비 2원 내린 1085.6원에 마감했다. 지난해 8월31일만해도 1187원이었던 원·달러 환율은 미국 대통령선거 영향으로 점차 내려가기 시작해 12월3일 1100원대가 깨졌다.

약달러세는 의류OEM주 실적에 타격을 줄 가능성이 높다. 나이키, 아디다스, 갭 등 해외 브랜드에 제품을 공급하는 의류OEM주 성격상 수출 비중이 높아 원·달러 환율에 실적이 민감하게 반응하기 때문이다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 직격탄을 맞았다가 지난해 하반기 들어 회복세를 보이던 의류OEM주에게는 악재가 아닐 수 없다. 도소매 판매는 홀세일향으로 세일이 많이 진행되면서 하반기부터 재고 방향성이 개선되고 있던 상황이다.

배송이 KTB투자증권 연구원은 "산술적으로 원·달러 환율 1% 하락 시 영업이익을 기준으로 영원무역은 -1.6%, 한세실업은 -4.8% 감익하는 것으로 추정된다"며 "지난해 4분기 평균 환율은 1119원으로 전년 대비 5% 하락해 영원무역과 한세실업 각각 -10%, -20% 내외 영업이익 타격이 불가피하다"고 설명했다. 여기에 비수기와 원재료 매입 시점차 등으로 인해 실제 감익 폭은 더 클 수도 있다. 올 한 해도 달러 약세가 이어진다는 전망이 나오고 있어 의류OEM주 실적에 큰 영향을 미칠 것으로 예상된다.

코스피 랠리 속에서도 주가는 크게 부각되지 못하고 있다. 코스피가 지난해 11월23일 2602.59에서 전일 2968.21까지 14.05% 오르는 사이 영원무역은 3만1500원에서 3만1600원으로 0.32% 상승했을 뿐이다. 같은 기간 한세실업 한세실업 105630 | 코스피 증권정보 현재가 16,250 전일대비 50 등락률 +0.31% 거래량 148,664 전일가 16,200 2021.01.07 11:47 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-28일의류 OEM株 회복세… 영원·한세 주목"한세실업, 3분기 실적 시장 기대치 상회" close 은 1만7300원에서 1만6200원으로 오히려 6.36% 하락했다.

