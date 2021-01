밀양시, 농식품 바우처 시범사업 신청 접수

저소득 취약계층 영양 불균형 개선

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 밀양시가 농림축산식품부에서 주관하는 ‘2021년 농식품 바우처 시범사업’ 공모에 선정돼 11일부터 주소지 읍·면·동 행정복지센터에서 사업 참가자 신청을 받는다.

농식품 바우처 시범사업은 중위소득 50% 이하 기초생활수급자와 차상위계층을 대상으로 가구원 수에 따라 월 4만원에서 12만6000원까지, 4개 품목(국내산 채소, 과일, 흰 우유, 신선 달걀)을 바우처 카드 또는 꾸러미로 12개월간 지원한다.

농식품 바우처 지원금은 매월 1일 자동으로 재충전되며, 당월 미사용 시 자동 소멸하므로 반드시 해당 월 이내 사용해야 한다.

박일호 시장은 “농식품 바우처 시범사업은 꾸러미 배달도 지원해 교통약자 및 거동 불편자에게 편의를 제공한다”며 “저소득 취약계층의 영양불균형을 개선하고 관내 농·축산 농가의 농산물 공급 참여로 농가소득 보장에 이바지할 것으로 기대된다”고 말했다.

