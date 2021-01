시몬스 침대, 시몬스 맨션 일산백석점 신규 오픈

[아시아경제 김종화 기자]수면 전문 브랜드 시몬스가 경기도 고양시 일산동구 백석역 인근에 ‘시몬스 맨션 일산백석점’을 오픈한다. 지난 4일 문 연 시몬스 맨션 평촌점에 이은 올해 두 번째 신규 매장이다.

‘시몬스 맨션’은 시몬스 침대 본사가 임대료, 관리비, 인테리어 비용, 진열 제품 등 매장 운영에 필요한 제반 사항을 100% 지원하는 매장이다. 대리점주에게는 비용에 대한 부담 없이 매장 운영과 제품 판매에 집중할 수 있는 환경을 조성해 주고, 소비자에게는 양질의 서비스를 제공하는 시몬스 침대의 선도적인 프로그램이다.

시몬스 맨션 일산백석점은 일산의 대표적인 쇼핑·문화 중심지이자 유동인구가 풍부한 지하철 3호선 백석역 근처 리더스프라자 1층에 들어섰다.

매장 주변에는 요진와이시티와 식사지구 자이 타운 등 대형 주거 단지와 오피스텔은 물론 롯데아울렛, 이마트, 코스트코홀세일, LG베스트샵 등 상업시설이 밀집돼 1인 가구부터 가족 단위까지 다양한 고객들이 유입될 것으로 예상된다. 더불어 수도권과 인근 지역을 잇는 제1순환 고속도로에 인접해 있어 김포, 파주 등 경기 서북부 지역 고객 접근성도 우수하다.

시몬스 맨션 일산백석점은 지상 1층의 탁 트인 공간에서 시몬스 침대의 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'를 중심으로, 라이프스타일 컬렉션 '케노샤' 등 감각적인 디자인의 퍼니처 및 베딩 제품까지 여러 아이템을 만나볼 수 있다.

또 시몬스 브랜드 창립 150주년을 기념해 한정판으로 제작된 ‘뷰티레스트 1870’ 매트리스와 150주년 기념 프레임 ‘1870 클래식 에디션’ 및 ‘1870 레트로 에디션’도 매장에서 직접 체험할 수 있다.

시몬스 침대는 시몬스 맨션 일산백석점 오픈을 기념해, 구매 금액에 따라 시몬스 정품 침구를 증정하는 이벤트를 진행한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공되며, 사은품 소진 시 이벤트는 조기 종료될 수 있다.

