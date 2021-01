국민의힘 “與, 4차 재난지원금 만지작…선거 맞춤형인가”

“4월 선거 이기기 위한 지원금…사실상 금권선거 선언”

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 7일 “더불어민주당이 4월 선거 맞춤형 4차 긴급재난지원금을 만지작거리고 있다”며 “아직 3차 긴급재난지원금도 지급되지 않았다. 국정이 소꿉장난인가”라고 비판했다.

배준영 국민의힘 대변인은 이날 논평에서 “민주당은 4차 긴급재난지원금을 이야기하며 국민을 이야기 한다. 위선이다”이라며 “국민을 위한 지원금이 아니라 4월 선거를 이기기 위한 정권을 위한 지원금”이라며 이같이 말했다.

배 대변인은 “국민의힘이 지난해 2·3차 긴급재난지원금을 선제적으로 제안할 때, 백신 구매 예산을 이야기할 때 정부·여당은 재정건전성 등을 들어 그렇게 반대하지 않았었나”라며 “그런데 갑자기 선거를 앞두고 지원금을 주자고 나선 것은 사실상 금권선거 선언을 한 것이다. 돈으로 표를 사겠다는 것”이라고 지적했다.

배 대변인은 “전국민 지원이라는 포퓰리즘도 다시 들고 나왔다. 욕망을 위한 망각인가”라며 “전 국민 통신비 지급이라는 깃발을 들고 나왔다가 여론의 뭇매를 맞고 돌아선 게 엊그제”라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr