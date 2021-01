정부, 영국발 항공편 운항중단 조치 21일까지 2주 추가 연장

[아시아경제 박형수 기자] 정부가 영국발(發) 항공편에 대한 운항 중단 조치를 오는 21일까지 연장하기로 했다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 변이 바이러스의 국내 유입을 차단하기 위한 조치다.

중앙방역대책본부(방대본)는 6일 "영국발 항공편에 대한 운영 중단 조치를 1월 21일까지 2주 연장한다"고 밝혔다.

앞서 정부는 영국에서 변이 바이러스가 발생하자 지난해 12월 23일부터 31일까지 영국 런던 히드로공항에서 출발해 인천국제공항에 도착하는 항공편의 운항을 일시 중단했다. 이후 7일까지 한 차례 연장했다.

영국과 남아프리카공화국 등을 중심으로 기존 바이러스보다 전파력이 강한 변이 바이러스가 유행하고 있다. 방역당국은 지난달부터 입국 검역 과정에서 적용하는 발열 기준을 37.5도에서 37.3도로 낮췄다. 모든 해외 입국자를 대상으로 입국 후 3일 이내와 격리해제 전 등 두 차례 진단 검사를 받도록 하고 있다.

영국과 남아공에서 출발한 입국자에 대해서는 유전자증폭(PCR) 검사 '음성 확인서'도 제출받고 있다. 음성 확인서 제출 의무화 조치는 8일부터 공항, 15일부터 항만을 통해 입국하는 모든 외국인에게 확대 적용한다.

