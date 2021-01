[아시아경제 손선희 기자] 문재인 대통령은 6일 오후 박범계 법무부장관 후보자, 한정애 환경부장관 후보자에 대한 인사청문요청안을 재가했다고 청와대가 밝혔다.

강민석 청와대 대변인은 이날 서면공지를 통해 "인사청문요청안은 오후 5시께 국회에 제출됐다"며 이같이 알렸다.

관련법에 따라 국회 인사청문위원회는 임명동의안등이 회부된 날부터 15일 이내에 청문 절차를 마쳐야 한다.

