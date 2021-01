조선신보 "北핵무력 완성…이젠 인민생활 향상으로"

8차 노동당 개회 관련 평가…경제에 초점



북한 노동당 제8차 대회 개막과 관련해 북한 입장을 대변하는 재일본조선인총연합회 기관지 조선신보는 핵무장을 완성한 북한이 이제는 경제발전에 전념할 것이라고 6일 평가했다.

조선신보는 이날 '인민의 기대 속에 열린 일하는 대회, 투쟁하는 대회' 제하 기사에서 이번 당대회에 대해 "조선(북한)의 주체적 힘을 강화하는 데서 획기적인 의의를 가지는 분수령이 될 것"이라면서 이같이 밝혔다.

신문은 "국가 핵 무력을 완성한 조선은 전략 국가로서의 지위를 더욱 튼튼히 다졌으며 어떤 침략 세력도 넘볼 수 없게 됐다"며 "이제 남은 것은 인민이 더는 고생을 모르고 유족하고 문명한 생활을 마음껏 누리게 하는 것"이라고 했다.

그러면서 새로운 국가경제발전 5개년 계획은 "과거의 성과와 결함을 전면적·입체적·세부적으로 분석하고 결산해 마련된 것"이라며 "이것 또한 주체의 향도적 역량인 노동당의 자신심이 엿보이는 대목"이라고 했다.

또한 김정은 국무위원장이 개회사에서 경제 목표 미달을 인정한 데 대해 "혁명 발전과 변화된 정세의 요구에 맞게 당과 국가 활동 전반을 새로운 상승단계로 조직·영도해나가겠다는 자신심(자신감)의 표출"이라고 치켜세웠다.

결함의 원인을 내부에서 찾음으로써 문제를 빠르게 극복하고 실질적인 대책을 마련할 수 있도록 했다는 것이다.

그러면서 "새 시대에 요구에 맞게 주체적 힘을 강화하려면 지난날의 타성에서 탈피하고 대담하게 혁신해야 한다"며 "당의 영도체계가 확고히 서 있고 전당이 사상·정신적으로 통일돼 있으며 인민이 절실히 요구하고 있기 때문에 얼마든지 불합리한 현상을 근절하고 내부를 강화할 수 있다"고 주장했다.

한편 북한 최대 정치이벤트로 꼽히는 노동당 제8차 대회가 5일 평양에서 개막했다.

북한 관영매체 조선중앙통신은 6일 "조선 노동당 제8차 대회가 2021년 1월 5일 혁명의 수도 평양에서 개막했다"며 김 위원장이 개회사와 당 중앙위원회 사업총화(결산) 보고를 했다고 보도했다.

김 위원장은 대내외적인 어려움을 호소하는 한편 경제적 실패를 이례적인 어조로 인정했다. 그는 "국가경제발전 5개년 전략수행 기간이 지난해까지 끝났지만 내세웠던 목표는 거의 모든 부문에서 엄청나게 미달됐다"고 했다. 동시에 새로운 경제발전계획을 예고했다.

개회 첫날인만큼 구체적 사업계획과 대남·대미메시지는 나오지 않았다. 향후 2~3일 간 진행될 것으로 보이는 대회 기간 김 위원장은 각 부문 사업총화 보고를 통해 향후 5년간 신규 대외노선과 새 국가경제발전 5개년 계획 등을 제시할 전망이다. 앞으로 김정은 정권을 이끌어갈 노동당 조직 재편과 세대교체 등 지도부 인사도 예상된다.

김동표 기자 letmein@asiae.co.kr