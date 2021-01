대웅제약 "올로스타, 개별약제 병용보다 효과 우수"

[아시아경제 조현의 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 186,000 전일대비 4,500 등락률 -2.36% 거래량 448,048 전일가 190,500 2021.01.06 11:12 장중(20분지연) 관련기사 美 임상승인 임박! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 동물치료 최대효과 발표! 강하게 터집니다!대웅제약, 코로나19 중증 환자 치료제 임상 3상 시험계획 승인대웅제약 '호이스타정' 중증 코로나 임상 3상 승인 close 은 올메사르탄과 로수바스타틴 복합제 ‘올로스타’의 우수한 혈압 강하·이상지질혈증 개선 효과를 확인했다고 6일 밝혔다.

올로스타는 대웅제약이 자체 기술로 개발한 복합개량신약이다. 특허 플랫폼 기술인 방출 속도 조절 이층정 제형을 접목해 체내 약물 흡수를 최적화한 점이 특징이다.

이번 연구는 항고혈압, 지질강하 치료가 필요한 154명의 환자를 대상으로 진행됐다. 올로스타 복용군과 올메사르탄 로수바스타틴 개별약제 병용 복용군에 대한 6개월 간 추적 관찰을 통해 복약 순응도와 혈압과 혈중지질 수치 변화를 비교 분석했다.

연구 결과 올로스타 복용군은 개별약제 병용 복용군에 비해 높은 복약 순응도를 보였다. 수축기와 이완기 혈압 모두 개선되는 경향을 보였다. 특히 저밀도 지단백 콜레스테롤(LDL-C) 수치가 통계적으로 유의미한 수준으로 감소했다.

이번 연구 결과는 SCI급 국제학술지 ‘심장학 저널’ 12월호에 실렸다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr