공간빅데이터 표준분석모델 일반에 공개…정책·행정업무 활용

[아시아경제 문제원 기자] 국토교통부는 공공정책 업무에 활용할 수 있는 공간 빅데이터 기반의 표준분석모델을 개발해 누구나 열람할 수 있도록 일반에 공개한다고 6일 밝혔다.

국토부는 공간 위에서 발생하는 복잡한 사회현상의 의미와 상호관계를 분석하고, 과학적 의사결정을 지원하기 위해 2014년 공간빅데이터 분석 플랫폼을 개발한 뒤 운영해왔다.

지난해 5월부터는 한국판 뉴딜 주요과제 중 하나인 디지털 뉴딜 정책 활성화를 위해 플랫폼을 일반에도 개방했다. 이를 통해 민간기업, 연구소, 대학 등에서 고가의 소프트웨어 없이 빅데이터 분석·활용이 가능해졌다.

앞으로는 산업종사자, 일반인, 학생 등의 업무와 학습도구로도 활용될 전망이다. 안양대학교는 올해 스마트시티공학과(가칭) 신입생부터 이를 정식 교육도구로 채택해 과목을 개설할 예정이다.

이번에 공개되는 표준분석 모델은 중앙부처, 지자체 등이 공간빅데이터 기반의 정책·행정업무에 활용할 수 있도록 개발된 분석모델이다.

생활SOC 시설물 입지분석, 저층주거 취약지원 분석, 산업단지 입지분석, 스마트횡단보도 입지분석 등 일반적으로 활용이 가능한 10개 표준 분석모델을 구축했다.

개발된 표준모델은 공공시설의 접근성 개선, 주거취약환경 개선, 교통안전문제 해결 등의 공공정책 업무에 활용할 수 있다.

공간빅데이터 분석 플랫폼 및 표준분석 모델은 누리집을 통해 누구나 열람·활용할 수 있다.

남영우 국토부 국토정보정책관은 "빅데이터가 인공지능(AI), 디지털 산업의 원료로서, 공공과 민간 등 다양한 분야에 적극적으로 활용될 수 있도록 정책적 지원을 아끼지 않을 것"이라고 했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr