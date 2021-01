LG생활건강, 후 환유동안고 스페셜 에디션

[아시아경제 조유진 기자]LG생활건강(대표 차석용)이 새해를 축하하고 찬란하게 빛나는 한 해를 기원하는 마음을 담은 '후 환유동안고 스페셜 에디션'을 선보였다.

이번 에디션은 궁중 럭셔리 화장품 브랜드 '더 히스토리 오브 후'에서 새해를 맞아 선보이는 2021년 첫 에디션이다. 왕후에게 귀한 선물을 바치듯 이 시대의 왕후에게 아름다움을 진상하는 마음으로 고귀한 의미와 정성을 담았다.

특히 찬란하게 빛나는 한 해를 보내길 바라는 염원에서 골드빛 용기 디자인을 선보였으며, 패키지에는 왕후의 무병장수와 행복을 기원한다는 의미의 봉황과 모란을 수놓은 듯 디자인해 소장 가치를 높였다.

'환유동안고'는 불후의 명작인 ‘후 환유’ 라인의 아이크림으로 5월에서 9월 사이에만 얻을 수 있는 산삼전초(잎부터 뿌리까지 산삼의 완전체)의 풍부한 영양을 담았으며, 눈가를 밝히고 주름 및 탄력 고민을 한 번에 케어해주는 명품 아이크림이다.

70여가지 한방성분을 한방원리에 따라 배합해 효능을 극대화했으며, 지친 눈가 피부에 밝은 기운을 더하고 영롱한 왕후의 동안 눈가로 가꿔준다.

이번 새해 에디션은 환유동안고가 기존보다 두 배 증량된 50ml로 선보였으며, 후의 럭셔리 기초 라인인 환유 5종 및 고귀한 왕후삼™과 산삼꽃 성분을 함유해 생기 넘치는 왕후의 피부를 완성해 주는 예헌보 크림이 처음으로 내장됐다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr