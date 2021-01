AIG손보, 의료자문 편중…보험금 부당 미지급 적발(종합)

금감원, 개선조치

[아시아경제 오현길 기자] 미국계 AIG손해보험이 금융당국으로 부터 의료자문제도와 손해사정사 관련 안내 미흡 등으로 개선조치를 받았다.

5일 보험업계에 따르면 AIG손보는 2017년부터 지난해 3월까지 실시한 제3 의료자문의 60%를 자체 의료자문 전문의에게 받은 것으로 드러났다.

보험사는 질병이나 장애 진단 등에 의학적 소견을 받기 위해 자문의를 통해 소견을 구한다. 공정한 의견을 위해 보험계약자의 동의를 얻어서 제3 의료기관에게 자문을 받아서 보험금 지급심사에 활용할 수 있다. 하지만 이 경우 보험계약자에게 의료자문 결과를 설명하고 보험수익자가 동의해야 한다. 또 보험업계는 제3 의료자문 의뢰 시 최근 1년 간 의료자문을 시행한 전문의는 원칙적으로 배제하고 있다.

하지만 AIG손보는 의료자문 결과에 대한 회신서류를 열람하거나 사본을 제공받을 수 있고 제3 의료자문이 가능하다는 사실 등에 대한 안내가 미흡했던 것으로 확인됐다. 특히, 특정 자문의에게 의료자문이 편중되기도 했다. 전체 의료자문 건수의 40.3%가 18명의 전문의에게서 이뤄졌다.

금융당국은 AIG측에 의료자문 결과 및 제3의료자문 절차 등에 대한 안내를 강화하고, 객관적인 자문의 선정절차를 마련해 이행여부를 주기적으로 점검하는 등 의료자문제도가 공정하고 투명하게 운영되도록 개선하라고 통보했다.

또 AIG손보는 홈페이지 등을 통해서 독립 손해사정사의 선임 관련 사항을 안내했지만, 일부 안내문에서 독립 손해사정사 선임권리 및 선임비용에 관련된 내용을 불명확하게 전달해 선임비용을 보험계약자가 부담하는 것으로 오인할 우려가 있는 것으로 지적받았다.

AIG손보는 보험금 지급심사기준을 운영하고 있으나, 최신 판례나 분쟁조정례 등을 신속하게 반영하지 않은 것으로 확인됐다. 보상담당자에 대한 교육을 철저히 실시하고, 판례나 분쟁조정례의 취지에 따라 보험금 심사 및 지급이 이루어질 수 있도록 보상 관련 업무절차를 개선할 것을 주문했다.

아울러 금융당국은 AIG손보가 계약 전 알릴의무 위반사실 등을 이유로 보험금을 부당하게 지급하지 않은 사실도 적발했다. AIG손보는 5건의 보험계약에 대해 보험 약관과 다르게 보험금 1600만원을 미지급했다.

보험사고와 관계없는 계약 전 알릴의무 위반 사실 등을 이유로 보험 2건에 대해 1500만원을 주지 않았으며, 보험계약자가 갑상선 결절 및 갑상선 양성 신생물 등의 치료를 위해 고주파절제술을 받고 보험금을 청구했지만 수술보험금 100만원을 미지급했다. 금융당국은 보험금 미지급과 관련해서 자율처리 필요사항 통보조치를 내렸다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr