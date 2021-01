◇4급 승진

▲농업기술센터소장 김홍배

◇4급 전보

▲미래전략산업국장 나상인

◇5급 승진

▲세무과장 김경숙 ▲혁신도시 교육과장 나권승 ▲교통행정과장 송상희 ▲농업기술지원과장 진종옥 ▲왕곡면장 강득원 ▲남평읍장 신병철

◇5급 전보

▲기획예산실장 김효경 ▲감사실장 김귀남 ▲체육진흥과장 김화영 ▲회계과장 정종도 ▲도시재생과장 서현승 ▲산림공원과장 강용곤 ▲다시면장 김성기 ▲문평면장 정태진 ▲다도면장 조영란 ▲전남도 한전공대 설립지원단(파견) 이윤태

호남취재본부 김육봉 기자 bong2910@asiae.co.kr