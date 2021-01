김종철 정의당 대표가 5일 국회 본관 앞 계단에서 열린 중대재해기업처벌법 제정 촉구 정의당 의원단 기자회견에서 모두 발언하고 있다. 정의당은 김 대표와 의원들이 임시국회가 끝나는 8일까지 동조단식에 돌입했다./윤동주 기자 doso7@

