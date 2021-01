문진섭 서울우유 조합장 "세계 초일류 유제품 기업으로 거듭"

서울우유협동조합, 2021년 비전선포식 공식 유튜브 통해 개최

[아시아경제 이선애 기자] 서울우유협동조합은 2021년 신축년 새해를 맞이해 서울우유 공식 유튜브를 통해 2021년 비전선포식을 개최했다고 5일 밝혔다.

이번 비전선포식을 통해 서울우유협동조합은 ‘우유로 세상을 건강하게’라는 키워드로 새로운 미션을 제시했다. 여기서 '우유'는 최고품질의 유제품, 고객이 만족하는 유제품을 의미하며, '세상을 건강하게'는 ‘사람을 건강하게, 사회를 건강하게, 지구를 건강하게’라는 의미를 담고 있다. 더불어 ‘초일류 유제품 전문기업을 지향한다’고 2021년 새로운 비전을 밝혔다.

새로운 비전의 의미는 낙농산업에서 가장 경쟁력 있는 기업으로 유지, 성장하기 위해 가야 할 길과 방향을 분명하게 제시하고 구성원 전체가 한 몸처럼 뭉쳐 집중해 달성해야 하는 목표를 말한다.

문진섭 조합장은 신년사를 통해 "변화되어가는 시장의 요구에 부응하기 위해 84년간 지탱해온 서울우유의 기업문화도 이제는 변화되는 환경에 적응하며 새롭게 혁신해 나갈 때"라며, "최고 품질의 원유를 생산하고, 최고 품질의 유제품을 만들고, 고객이 원하는 제품을 공급하는 것이야 말로 세계 초일류 유제품 전문기업으로 거듭나는 길"이라고 강조했다.

이어서 노민호 상임이사는 서울우유협동조합 전 직원 모두가 지켜야 할 4대 행동지침을 발했다. ▲'고객 지향' 문화를 조직문화에 장착 ▲혁신 제품과 서비스 ▲‘원가절감’을 통한 조합경쟁력 확보 ▲'新바람 나는 조직문화’ 구축 등 초일유 유제품 전문기업으로 거듭나기 위한 구체적인 실행 전략을 제시했다.

