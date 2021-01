[아시아경제 이민지 기자] 더불어민주당 소속 서울 송파구의원 A씨 등 남성 2명이 충남 천안에서 숨진 채 발견됐다.

4일 오전 10시 40분께 충남 천안시 동남구 한 건물에 주차된 차량에서 더불어민주당 소속 서울 송파구의원 A씨 등 남성 2명이 숨져 있는 것을 경찰이 발견했다.

경찰은 A의원 가족의 실종 신고를 받고 주변을 수색하다 현장을 확인한 것으로 전해졌다. 일단 타살 정황 등 범죄 혐의는 없는 것으로 알려졌으며 경찰은 정확한 경위를 조사할 방침이다.

