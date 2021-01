[아시아경제 이민지 기자] 청보산업 청보산업 013720 | 코스닥 증권정보 현재가 9,490 전일대비 740 등락률 +8.46% 거래량 534,414 전일가 8,750 2021.01.04 15:30 장마감 관련기사 청보산업, 작년 영업익 2억4100만원…전년대비 123%↑하츠 급등에 놀라셨나요? 놀라기엔 아직 이릅니다! 남북정상회담 후 쩜上 터질 후속주! 최소 1700% 초급등! 명절 전 무조건 매수해야 할 삼성전자 수혜株! close 은 100억원 규모로 제 6회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정했다고 4일 공시했다.

표면이자율은 2%, 만기이자율은 3%로 전환가액은 8751원이다. 발행 대상자는 케이비투자조합이다.

