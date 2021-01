이탈리아 의사, 화이자 백신 1차 접종 엿새 뒤 코로나19 확진

보건당국, 감염 시점 파악 위해 역학조사

백신, 3주 간격 2회 접종 원칙

[아시아경제 김봉주 기자] 이탈리아의 한 의사가 화이자 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 백신을 접종하고 엿새 뒤 확진 판정을 받았다.

3일(현지시간) 일 메사제로 등 현지 언론은 이날 시칠리아주 시라쿠사의 움베르토 1세 병원에서 근무하는 의사 안토넬라 프란코가 지난 2일 코로나19 양성 판정을 받았다고 보도했다.

해당 의사는 지난달 28일 시칠리아 주도 팔레르모에서 화이자-바이오엔테크 백신 1차 접종을 받았다.

보건당국은 그가 언제 감염됐는지 파악하기 위해 정밀 역학조사를 진행하고 있다.

그가 시라쿠사에서 팔레르모로 이동할 때 의료진들과 함께 버스를 탄 만큼 의료진 가운데 추가 감염자가 있을 가능성도 나온다.

다만 보건당국은 접종 후 감염됐더라도 백신 효능에 의문을 가질 상황은 아니라고 설명했다. 화이자-바이오엔테크 백신은 3주 간격으로 2회 접종을 해야만 95% 이상의 예방 효과를 얻을 수 있다고 밝힌 바 있다.

해당 의사는 백신 접종을 포기하지 않겠다는 입장이다.

그는 "다시 백신을 맞을 것"이라며 "백신이 바이러스와의 전투에서 승리할 유일한 기회라는 점을 환기하겠다"고 말했다.

한편 이탈리아는 다른 유럽연합(EU) 회원국처럼 지난달 27일부터 의료보건 종사자를 중심으로 화이자-바이오엔테크 접종을 개시해, 3일까지 약 10만명이 접종을 받았다.

