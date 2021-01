[인사] 서울시교육청

◇ 서울시교육청 <지방부이사관 승진> ▶총무과장 최웅장 ▶교육시설관리본부장 김재환 ▶강서도서관장 이명하 <지방서기관 승진> ▶감사관 윤석만 ▶교육행정국 학교지원과 박진수 ▶학생교육원 행정지원과장 주용성 ▶고척도서관장 이선희 ▶총무과 중앙교육연수원 고급관리자과정 위탁교육 파견 김순화 ▶총무과 중앙교육연수원 고급관리자과정 위탁교육 파견 박재범 ▶총무과 중앙교육연수원 고급관리자과정 위탁교육 파견 배선미 ▶총무과 중앙교육연수원 고급관리자과정 위탁교육 파견 이애자 ▶총무과 중앙교육연수원 고급관리자과정 위탁교육 파견 정효영 <지방기술서기관 승진> 교육행정국 교육시설안전과장 이용식 <지방부이사관 전보> ▶교육행정국장 이병호 ▶교육연수원 총무부장 손영순 ▶정독도서관장 이길환 ▶총무과 중앙교육연수원 고급관리자과정 위탁교육 파견 임찬식 <지방서기관 전보> ▶기획조정실 정책·안전기획관 전창신 ▶기획조정실 행정관리담당관 문광철 ▶기획조정실 노사협력담당관 김필곤 ▶평생진로교육국 평생교육과 임영식 ▶교육행정국 교육재정과장 조성래 ▶교육연구정보원 총무부장 정길중 ▶교육연수원 행정지원과장 백정규 ▶학생교육원 총무부장 김낙용 ▶학생체육관장 최선희 ▶고덕평생학습관장 김정애 ▶영등포평생학습관장 임금석 ▶서부교육지원청 행정지원국장 임종순 ▶남부교육지원청 행정지원국장 김중락 ▶동작관악교육지원청 행정지원국장 허일만 ▶성북강북교육지원청 행정지원국장 임학식 ▶총무과 서울특별시 교육협력관 파견 이대우 ▶총무과 국가교육회의 파견 강현선

