[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 4일 오전 영등포구청 별관 대강당에서 개최된 온라인 시무식에서 전 직원에게 신년사를 전했다.

올해 시무식은 코로나19의 확산을 방지하기 위해 온라인 비대면으로 개최, 전 직원은 사무실에 설치된 IPTV를 통해 시무식을 시청했다.

채 구청장은 신년사를 통해 "영등포 쪽방촌·집창촌 주거환경 개선, 영등포로터리 고가 철거, 제2의 세종문화회관 건립 등 영등포의 도약을 이끌 핵심사업들을 차질없이 추진해나가자"고 말했다.

또, "지난 해 맡은 자리에서 열심을 다해 준 직원분들께 진심으로 감사드리며, 올 한 해도 직원 모두가 한 마음으로 영등포 제2의 르네상스를 열어가는 데 최선을 다하자"고 강조했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr