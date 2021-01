정세균 국무총리가 4일 서울 중구 대한간호협회를 방문해 신경림 대한간호협회장과 함께 간호사 격려 및 코로나 파견 교육현장 참관을 위해 이동하고 있다./강진형 기자aymsdream@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.