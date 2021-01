[신년사] 강방천 에셋플러스운용 회장 "가계자산·연금자산 변화 커질 것"

[아시아경제 이민지 기자] 강방천 에셋플러스자산운용 회장이 4일 신년사를 통해 “부동산 중심의 가계자산과 확정금리에만 치우친 연금자산 배분에 큰 변화가 일어날 것”이라며 “이런 변화 속에 큰 역할을 하겠다는 자신감과 사명감으로 최선을 다하겠다”고 말했다.

이날 강 회장은 펀드의 본질과 자산운용사로서의 본분도 잃지않겠다는 뜻도 내비쳤다. 그는 “위대한 기업은 늘 존재하지만 늘 바뀌기 때문에 끊임없이 찾아야 하고 그것이 우리의 존재 이유”라며 “초심을 잃지 말고 정성과 존경을 다해 펀드를 운용하고 관리하자”고 말했다.

이어 그는 “정성은 소수펀드 원칙을 지키며 최선을 다하는 것"이라며 "존경은 펀드를 스스로 경외하며 우리부터 펀드 갖기 운동을 하는 것”이라고 당부했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 위기에도 불구하고 탁월한 성과를 낸 임직원들에 대한 감사함도 전했다. 강 회장은 “코로나19 위기 속 극심한 공포가 지배할 때 인내를 호소하며 용감히 다가섰고, 시장이 회복되어 흥분할 때는 침착히 뒤로 물러서 지혜로 대처했다”고 설명했다.

한편, 에셋플러스자산운용은 올해 시무식을 코로나19 재유행에 따른 사회적거리두기 강화 등을 고려해 온라인으로 진행했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr