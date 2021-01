제주특별자치도지방경찰청→제주특별자치도경찰청으로 명칭 변경

[아시아경제 호남취재본부(제주) 황정필 기자] 제주특별자치도경찰청이 1991년 개청 이래 30년 만에 명칭이 변경된다.

제주경찰청은 4일 현 명칭인 ‘제주특별자치도지방경찰청’을 ‘제주특별자치도경찰청’으로 변경하고 청사 정문 현판을 교체하는 기념식을 가졌다고 밝혔다.

이번 명칭 변경은 ▲자치경찰제 도입 ▲국가수사본부 신설 등을 주요 내용으로 하는 경찰법 시행에 따른 후속 조치로, 국가-수사-자치경찰 사무를 종합적으로 분담·수행하는 제주경찰청의 특성을 보다 명확히 반영하고자 추진됐다.

행정기관 명칭에 포함된 ‘지방’이라는 용어는 대체로 해당 지역 내에서 ‘국가사무를 분담해 수행하는 기관’이라는 의미를 담고 있다.

이에 따라 시·도경찰청 명칭에서 ‘지방’이 삭제되면서 국가경찰 사무 외에 자치경찰 사무도 동시에 수행한다는 법률 개정 취지를 충실히 반영했다는 게 제주경찰청 설명이다.

이와 함께 자치경찰제 시행에 앞서 차질 없는 준비를 위해 차장을 단장으로 하는 자치경찰 실무추진단을 편성해 법령·내부 규칙을 정비하고 제주경찰청 및 일선 경찰서의 조직·인력·사무를 재편하는 작업도 함께 진행되고 있다.

또 제주특별자치도에 설치된 자치경찰 준비단과 긴밀히 협력해 자치경찰위원회 출범 및 조례 제·개정 등 준비 작업을 신속히 마무리한 후 올 상반기 중 시범운영을 실시할 계획이다.

인상 제주경찰청 차장은 “개정 경찰법 시행과 함께 국민을 위한 경찰개혁이 신속히 자리잡을 수 있도록 조직 개편을 조속히 마무리할 것”이면서 “자치경찰제 추진에 따라 제주도와 긴밀히 협업해 지역맞춤형 치안서비스가 더욱 강화되도록 노력하겠다”고 했다.

호남취재본부 황정필 기자 panax33@asiae.co.kr