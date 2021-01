[신년사]권광석 우리은행장 "새해 첫 키워드는 디지털 혁신"

"모든 업무 핵심 경쟁력 디지털화해야"

"'우리원뱅킹' 지원 아끼지 않을 것"

[아시아경제 김효진 기자] 권광석 우리은행장은 4일 새해 첫번째 경영 키워드로 '디지털 혁신'을 제시했다.

권 행장은 이날 발표한 신년사를 통해 "(디지털 혁신은) 기존의 상품과 서비스, 프로세스는 물론이고 은행의 모든 업무의 핵심 경쟁력을 디지털화하는 것을 의미한다"면서 이렇게 밝혔다.

그는 "은행의 비대면 핵심 채널인 '우리원(WON)뱅킹'이 금융권 대표 애플리케이션(앱)으로 자리매김할 수 있도록 모든 지원과 역량을 아끼지 않을 것"이라고 강조했다.

권 행장은 또 "(고객들이) 대면과 비대면 등 모든 채널에서 최적화된 금융을 체험할 수 있도록 고객 중심의 채널을 구축하고 올해부터 시행 예정인 본인신용정보관리업(마이데이터)이나 마이페이먼트 사업에 대응한 준비에도 만전을 기해야 하겠다"고 당부했다.

권 행장은 이어 이날 시작되는 'VG(Value Group)' 제도의 중요성을 강조하고 "VG제도는 우리은행 채널 전략의 종착점이 아니라 새로운 변화의 출발점"이라면서 "VG제도가 성공적으로 정착될 수 있도록 적극적인 참여와 노력을 해달라"고 주문했다.

VG제도는 거점점포 한 곳과 인근 영업점 4~8개 내외를 하나의 그룹으로 묶는 시스템이다. 거점점포 중심으로 인근 영업점을 그룹화해 협업체계를 구축함으로써 같은 VG에 속한 영업점간 공동 영업과 업무 노하우 공유 등을 유도하려는 취지다.

권 행장은 "VG제도는 영업방식의 패러다임을 바꾸는 대변혁"이라면서 "영업점은 VG단위 목표달성 및 공동영업을 위해 점질과 환경에 맞는 자율영업을 추진하고, 본부 역시 VG별 맞춤형 현장지원에 더욱 집중해야 한다"고 말했다.

그는 아울러 "여ㆍ수신 모든 업무의 비대면화를 지속 추진하면서 급여이체 및 퇴직연금(IRP) 거래고객의 우리은행 주거래화와 세대별 맞춤 디지털 마케팅을 강화해 활동고객 중심의 고객기반을 지속적으로 확대해야 한다"고 언급했다.

권 행장은 "우리은행의 강점을 활용한 '토털 마케팅' 강화를 통해 해당 대기업뿐만 아니라 그 협력기업과 임직원까지도 우리의 고객으로 모셔오는 노력이 필요하다"고 덧붙였다.

그는 이어 "그러나 고객과 수익기반을 확대해나가는 과정에서 눈앞에 보이는 숫자나 실적이 급급해서는 안 된다"면서 "진성영업과 정도영업만이 진정으로 고객과 은행을 위하는 길임을 명심해달라"고 말했다.

