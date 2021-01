[신년사]허진규 일진그룹 회장 "미래사업 발굴 및 강화해야"

[아시아경제 김종화 기자]허진규 일진그룹 회장은 4일 신년사에서 "올해 우리 그룹의 경영방침을 '미래 사업 발굴 및 강화'로 정했다"고 밝혔다. "지속적인 생존과 위기 뒤에 찾아 올 기회를 잡기 위해 철저히 준비하자는 의미"라고 덧붙였다.

허 회장은 "올해 경기전망은 잘되는 기업은 더 잘되고 안되는 기업은 더욱 어려워지는 K자형 구조가 심화될 것이란 전망도 나왔다"면서 "K자형 전망이 현실화되면 친환경 산업의 축인 전기차, 수소차 등 경쟁력을 갖춘 계열사는 살아남겠지만 전통 제조업에 뿌리를 둔 계열사는 위기에 적절히 대응하지 못하면 코로나의 희생양이 될 수 있다"고 우려했다.

그러면서 그는 "최근 일진의 성장을 이끈 신성장동력 사업도 시간이 지나면 추진력이 떨어지고, 새로운 먹거리 창출에 실패하면 뒤쳐질 것"이라면서 "각 계열사와 사업부는 시장을 선도할 수 있는 첨단기술과 혁신 제품을 가려내는 혜안이 절실한 때"라고 강조했다.

이어 "미래 사업을 발굴하고 강화하는데 우리의 미래가 달려 있음을 늘 명심해야 한다"면서 "올해 경영목표인 '미래 사업 발굴 및 강화'를 위해 소의 해를 맞아 뚝심과 근면함으로 한 걸음, 한 걸음 우직하게 나아가자"고 당부했다.

