[아시아경제 우수연 기자]마세라티가 겨울을 맞아 지난해 12월간 전국 9개 마세라티 전시장에서 진행했던 '마세라티 윈터 모먼트 위드 Q4' 프로모션을 1월 한 달 간 연장 운영한다고 4일 밝혔다.

프로모션 기간 동안 전시장을 찾은 고객에게는 마세라티 4륜구동 시스템 'Q4' 탑재 차량 시승 체험이 진행된다. 사륜구동 시스템 'Q4'는 차량이 미끄러지기 쉬운 겨울철에도 노면과 주행상황에 따라 0.15초만에 네바퀴에 구동과 토크 배분을 가능하게하며 안전한 드라이빙을 제공한다.

또한 마세라티는 이번 프로모션 기간 동안 2021 마세라티 캘린더와 고급 마스크 및 스트랩 증정 등 다양한 혜택을 제공한다. 이번 프로모션에 대한 자세한 정보는 전국 9개 마세라티 전시장을 통해 상담받을 수 있다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr