조수진 "이재명, 이 시국에 이낙연 돌려까기…尹찍어내는 秋같다"

[아시아경제 강주희 기자] 조수진 국민의힘 의원이 "촛불은 비단 박근혜 탄핵만을 위해 켜지지 않았다"며 새해부터 '권력 개혁'을 강조한 이재명 경기지사를 향해 "지금은 이낙연 더불어민주당 대표와 차별화 전략을 우선할 때가 아닌 코로나 사태에 집중할 때"라고 비판의 목소리를 높였다.

조 의원은 4일 자신의 페이스북에 "경기도의 한 요양병원에서 지금까지 사망자만 47명이 나왔는데도, 경기도지사가 '대선 경쟁자' 돌려까는 글이나 쓰는 게 맞나"라며 이같이 말했다.

조 의원은 "경기도 부천 효플러스 요양병원 사태는 최악의 '코호트(동일집단) 격리' 피해 사례"라며 "덮어놓고 코호트 격리를 해놨을 뿐, 그동안 병원을 보살핀 방역 당국 관계자는 부천시보건소 측과 경기도 코로나 119 긴급대책단 공동단장뿐이었다고 한다"고 지적했다.

이어 "그런데, 이재명 경기지사는 '지체 없는 검찰, 사법, 재벌, 언론, 금융 개혁'을 주장했다"라며 "'경쟁자'라는 이낙연 대표가 아니면 말고 식 사면론을 꺼냈다가 당 내부에서 역풍을 맞자 차별화를 꾀한 것으로 보인다. (지금 상황에서) 경기도지사가 '대선 경쟁자' 돌려까는 글이나 쓰는 게 맞는지 생각해 볼 일"이라고 꼬집었다.

조 의원은 이어 최근 집단감염이 발생한 서울 동부구치소 사태를 언급, "교정 행정의 총책임자인 법무부 장관이 후진국형 구치소 집단감염 사태 속에서 '검찰총장 찍어내기'용 글쓰기에 열중하는 것과 오십보백보"라며 이 지사의 행동이 '윤석열 검찰총장 찍어내기'에 몰두한 추미애 법무부 장관과 흡사하다고 비판했다.

앞서 이 지사는 전날(3일) 자신의 페이스북에 "뿌리 깊은 기득권 구조를 개혁하지 않으면 국민의 높은 지지를 받는 정부도 이렇게 쉽게 무너진다"라며 "일각에서 문재인 정부가 적폐 청산과 검찰개혁에 몰두하는 것을 비판하지만, 이렇듯 시민의 삶과 기득권 구조 개혁은 분리되어 있지 않다"고 주장했다.

이 지사는 이어 "기득권 카르텔을 개혁하는 것이 곧 민생이며, 이들을 내버려 두고는 어떠한 민생개혁도 쉽게 물거품이 될 수 있다"면서 "검찰개혁, 사법개혁은 물론 재벌, 언론, 금융, 관료 권력을 개혁하는 것으로 지체없이 나아가야 한다"고 강조했다.

