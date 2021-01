교보생명, '교보실속있는체증형종신보험' 출시

갈수록 보장자산 커지는 체증형 구조

저해지 설계로 보험료 저렴

[아시아경제 기하영 기자]교보생명은 보험료 부담은 낮추고 보장자산을 더 든든하게 준비할 수 있는 '(무)교보실속있는체증형종신보험'을 출시했다고 4일 밝혔다.

이 상품은 보험료를 대폭 낮춘 저해지환급금형 종신보험으로, 시간이 지날수록 보장금액이 늘어나는 체증형 구조를 채택해 가족생활보장을 실속있게 준비할 수 있는 것이 특징이다.

가입 시 '61세체증형'과 '조기체증형' 가운데 하나를 고를 수 있어 고객 니즈에 따른 선택 폭을 넓혔다. 61세체증형은 61세부터, 조기체증형은 가입 3년 후부터 최대 20년간 매년 보험가입금액이 3%씩 증가해 20년 후에는 가입금액의 최대 160%를 받을 수 있다.

예를 들어 주계약 가입금액 1억 원, 61세체증형으로 가입할 경우 가입금액은 61세부터 매년 300만 원씩 늘어나 80세가 되면 1억6000만 원이 되는 구조다.

저해지환급금형을 선택하면 보험료 납입기간에는 일반형에 비해 해지환급금이 50%만 지급되는 반면 보험료는 일반형에 비해 12% 가량 저렴하다.

생애 변화에 맞춰 사망보험금을 생활자금으로 전환할 수 있는 것도 장점이다. 경제활동기에는 사망을 보장받고, 은퇴 후에는 가입금액의 90%까지 최대 20년간 생활자금을 받을 수 있다.

오랜 기간 유지한 고객을 위한 혜택도 더했다. 보험료 납입기간이 종료되면 주계약 납입보험료의 최대 6%까지 '납입완료보너스'를, 기본적립금의 최대 7%까지 '장기유지보너스'를 받을 수 있다. 또 보험료 납입기간 5년이 지난 시점부터 매월 주계약 기본보험료의 최대 3%까지 '장기납입보너스'도 적립된다.

다양한 특약을 통해 암, 허혈심장질환, 뇌혈관질환, 깁스치료, 항암방사선약물치료, 대상포진·통풍, 각종 입원·수술 등을 폭넓게 보장 받을 수 있는 점도 눈길을 끈다.

노중필 교보생명 상품개발1팀장은 "저해지환급금형의 체증형 구조로 가성비를 높이고 가족생활보장을 보다 든든하게 준비할 수 있는 종신보험"이라며 "고객 니즈에 맞춘 보장설계는 물론, 생애주기에 따라 다양한 혜택을 제공할 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

이 상품은 만 15세부터 최대 70세까지 가입할 수 있다.

주계약 가입금액 7000만 원 이상이면 종합 건강관리서비스인 '교보헬스케어서비스'를 받을 수 있다. 평상시 건강관리와 질병 치료·회복을 지원하고, 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산에 따른 불안, 우울, 무기력증 회복을 돕기 위해 비대면 심리케어 솔루션인 '토닥토닥 마음케어서비스'도 제공한다.

보험료는 30세 남자, 주계약 가입금액 1억 원, 20년납, 저해지환급금형(해지보증) 기준 61세체증형 월 32만4000원, 조기체증형 월 34만9000원이다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr