KOTRA, '오픈샵'으로 호주 안방문 열어

[아시아경제 성기호 기자] KOTRA가 중소·중견기업의 호주 홈쇼핑 채널 ‘오픈샵(Openshop)’ 입점을 돕고 있다. 오픈샵은 2019년 8월 시작한 호주 공중파 TV홈쇼핑 채널이다.

KOTRA는 4일 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 늘어난 호주 현지의 생활용품·소비재 수요를 반영해 이번 입점지원 사업을 기획했다고 밝혔다. 이를 위해 호주 진출을 희망하는 한국 유망 소비재기업을 조사해 오픈샵과 함께 5개사를 선발했다. 지난해 12월부터 소셜미디어 등을 통해 테스트 마케팅을 진행하고 있으며, 소비자 반응을 고려해 홈쇼핑 방영 제품을 최종 확정할 예정이다.

테스트 마케팅 제품은 게이밍 의자, 흑채, 내열냄비, 시트형 세탁세제, 마스크 등 5개다. 해외진출 경험은 없으나 국내에서 검증된 제품들로 선정됐다. 올해는 사업을 더욱 확대해 매달 3개 이상 소싱 대상기업을 발굴할 계획이다.

김병호 KOTRA 시드니무역관장은 “이번 사업으로 우리 소비재 기업이 호주 현지 유통망에 지속 입점할 수 있는 기회를 마련했다”며 “2021년에는 보다 많은 한국 우수제품이 현지에 진출해 인지도를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

