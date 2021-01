"내 아들·딸 팝니다" 글 작성자 정체는…"사기 치지 말라고 했더니 아이들 사진으로 보복"

[아시아경제 최은영 기자] 국내 유명 중고거래 사이트에 아들과 딸을 판매한다는 글이 올라와 충격을 주는 가운데 알고 보니 아이 부모는 글쓴이에게 한 달이 넘도록 협박을 받는 피해자인 것으로 알려졌다. 사진은 무단으로 도용한 것이었다.

3일 MBN은 중고 물건을 사고파는 온라인 사이트에 올라온 '아들 딸 팝니다' 글이 연락처와 사진을 도용해 올린 가짜 보복성 글로 추정된다고 보도했다.

MBN 취재에 따르면 해당 글에 적힌 전화번호와 사진의 주인은 글쓴이가 아니었다.

해당 번호를 사용하는 도용 피해자는 "내가 올린 글이 아니다"라고 밝히면서 "(글쓴이) 그 사람이 원래 중고나라 사기꾼이다. 제가 사기 치지 말라고 집요하게 계속 글을 남기니까 그 사람이 저한테 보복한 것 같다"라고 말했다.

그러면서 "(아이들 사진은) 제 전화번호 카카오톡 메인 사진을 캡처한 것이다"라며 분통을 터뜨렸다. 이에 따르면 글쓴이는 자신을 신고할 피해자의 전화번호를 등록한 뒤, 카카오톡 프로필 사진을 캡처해 악의적인 목적으로 글을 작성한 것으로 보인다.

앞서 이날 오후 1시 43분경 중고나라 게시판에는 한 남자아이의 사진과 함께 "제 아들 팝니다"라는 제목의 글이 게시돼 논란이 됐다.

글쓴이는 "사정상 힘들어서 제 아들을 팔기로 했다. 협의 후 가격 맞추겠다. 언제든 전화달라"고 말했다. 판매 글에는 장기매매까지 언급됐다.

약 5분 후에는 "우리 집 내 딸 팝니다"라는 글을 올리며 여아를 성적 대상화 하는 표현을 쓰기도 했다.

해당 글을 본 누리꾼들은 이를 경찰에 신고했다. 해당 글은 현재 누리꾼들의 신고로 삭제된 상태다.

경찰은 "피해자 거주지 관할 경찰서에 정보통신망법 위반 혐의로 내사에 착수했다"라고 밝혔다.

