'美 유명 앵커' 래리 킹, 코로나19로 일주일째 입원 중…"용태 확인 불분명"

[아시아경제 최은영 기자] 미국 CNN방송의 유명 앵커 래리 킹(87)이 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19)으로 일주일째 입원 중이라고 CNN 등 외신이 보도했다.

2일 CNN(현지시간)은 킹의 가족과 가까운 지인의 말을 인용해 킹이 코로나19에 감염돼 1주일 넘게 로스앤젤레스(LA)의 시더스 사이나이 의료센터에 입원해있다고 전했다. BBC는 킹의 대변인이 아직 그의 입원 사실을 공표하지 않아 구체적인 용태가 분명히 알려지지 않았다고 전했다.

킹의 자녀들은 병원 규정상 그를 방문할 수 없는 상태인 것으로 전해졌다. 한 외신은 "킹은 완전히 격리된 상태라 가족들의 병문안도 허용되지 않는다"라고 전했다.

올해 87세의 고령인 킹은 이전부터 당뇨병을 앓아왔고, 1987년부터 심장마비와 심동맥 수술을 받는 등 여러 질환으로 고생해왔다. 지난 2017년에는 폐암에 걸려 수술을 받은 후 치유됐으며 2019년에도 협심증으로 수술을 받았다.

킹의 잦은 질환은 킹이 형편이 어렵거나 의료보험이 없는 사람들도 치료를 받을 수 있도록 지원하는 비영리단체 '래리 킹 심장 재단'을 설립하는 계기가 되기도 했다.

한편 킹은 미국 CNN방송의 간판 토크쇼인 '래리 킹 라이브'를 25년간 진행한 전설적인 앵커다. 대통령 후보, 연예인, 운동선수, 영화배우, 일반인 등을 인터뷰하며 총 6천여 편을 촬영한 뒤 지난 2010년 은퇴했다. 최근 몇 년 간은 훌루와 러시아 국영방송 RT에서 '래리 킹 나우'라는 프로그램을 진행했다.

최은영 인턴기자 cey1214817@asiae.co.kr