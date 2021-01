[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 재단법인 대구평생학습진흥원이 4일 장원용 초대원장의 비대면 온라인 방식 취임식을 시작으로 공식 출범한다.

지난 2014년 4월부터 대구경북연구원에서 위탁 운영하던 대구시 평생교육진흥원은 (재)대구평생학습진흥원으로 독립 법인화됐다.

진흥원은 평생교육기관 및 유관기관과 네트워크 구축을 체계화함으로써 지역에서 크고 작은 규모로 흩어져 운영되고 있는 수많은 프로그램과 사업을 아우르는 평생교육학습 컨트롤타워 역할을 수행하게 된다. 예전 경북도 경찰청 직무교육관으로 사용됐던 대구시청 별관 대구지식발전소 3층에 위치한다.

장원용 대구평생학습진흥원 초대 원장은 "지역의 네트워크와 거버넌스 구축이 가장 시급한 과제"라며 "'학습으로 잇다'라는 슬로건에 걸맞게 함께 배우고 성장하는 평생학습도시 대구를 만들기 위해 혼신을 다하겠다"고 다짐했다.

