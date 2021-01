환경부 "2025년 녹색제품 거래 6.4兆…인지도 50% 목표"

제4차 녹색제품 구매촉진 기본계획 수립

[아시아경제 김보경 기자] 정부가 자원을 절약하고 오염물질 발생이 적은 '녹색제품' 확대에 박차를 가한다. 2025년에는 녹색제품 거래 규모를 지금보다 2조원 넘게 늘리고, 국민의 절반은 녹색제품이 무엇인지 알 수 있도록 인지도를 높인다는 계획이다.

환경부는 녹색제품의 생산·유통·소비 확대 방안을 담은 '제4차 녹색제품 구매촉진 기본계획(2021~2025년)'을 수립해 이달부터 시행한다고 3일 밝혔다. '녹색제품 구매촉진에 관한 법률'에 따라 5년마다 수립하는 법정계획이다.

녹색제품이란 같은 용도의 다른 상품에 비해 에너지·자원을 절약하고 오염물질 발생을 줄인 제품을 말한다. 적용 범위는 '환경표지 인증제품' '저탄소 인증제품' 'GR마크 인증제품(우수재활용제품)'이다.

환경부 관계자는 "4차 기본계획은 그린뉴딜, 탄소중립과 같은 다양한 정책환경 변화에 발맞춰 국민들이 일상생활에서 녹색제품을 통해 친환경소비를 실천할 수 있는 방안을 중점적으로 다루고 있다"고 설명했다.

기본계획의 4대 전략은 ▲녹색소비 인프라 강화 ▲수요자 중심 녹색제품 확대 ▲친환경 착한소비 생활화 ▲녹색 신시장 진출이다. 이를 통해 녹색제품 총 거래액을 2019년 4조3958억원에서 2025년까지 6조4440억원으로 늘린다는 목표다.

먼저 민간분야 녹색시장 확대를 위해 녹색제품 판매촉진, 녹색소비 거점 활성화 등 녹색소비 기반을 강화한다.

녹색제품 판매 촉진을 위해 녹색매장을 확대 지정하고, 온라인 녹색매장 지정제도를 도입한다. 지난해 기준 620곳인 녹색매장을 2025년까지 850곳으로 늘린다는 계획이다. 포장재 없는 소분판매, 친환경 포장재를 사용하는 '녹색특화매장'도 확산시킨다.

녹색구매지원센터는 현재 8곳에서 2025년까지 17곳으로 확대한다. 센터를 친환경 소비자 양성, 녹색제품 생산지원 및 유통 활성화 등 지역별 녹색소비문화 활성화의 거점으로 활용할 계획이다.

아울러 일상생활에서 많이 사용하는 제품의 녹색제품 인증을 확대한다. 개인위생용품, 생활용품 등 생활밀착형 제품에 대한 인증을 확대하고 성인용 기저귀, 방진망 등 국민체감 가능 품목을 중심으로 인증기준을 신설한다.

이를 통해 생활밀착형 녹색제품 수를 지난해 기준 1063개에서 2025년 3000개로 늘릴 계획이다.

국민들의 녹색소비 실천을 위한 교육·홍보를 실시하고, 그린카드 사용 활성화 등을 통해 녹색소비문화를 확산한다.

녹색구매지원센터 등 다양한 교육기관을 활용해 소비자 생애주기별 녹색제품 교육을 강화한다. 녹색소비 아이디어 대회, 인기 캐릭터 활용 등의 각종 행사로 녹색제품에 대한 국민 인지도를 높인다.

지난해 조사에서 16.5%로 나타난 대국민 녹색제품 인지도를 2025년에는 50%까지 끌어 올리겠다는 목표다.

그린카드로 온라인 상품을 결제할 때 에코머니 포인트를 적립하는 등 제도를 개선하고 그린카드 발급을 확대한다. 2025년까지 그린카드를 2500만장 발급한다는 계획이다.

그 밖에 정부는 공유·구독 경제 등 신(新)경제체제와 녹색제품을 연계해 민간시장을 확대하고, 해외시장에 진출할 수 있도록 기업상담 지원을 강화할 방침이다.

