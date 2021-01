[아시아경제 조유진 기자] 서울동부구치소 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 집단감염 확진자가 2일 0시 기준으로 전국 958명으로 집계됐다고 서울시가 밝혔다.

이는 법무부가 밝힌 수용자 915명과 직원 22명 등 937명 외 가족과 지인 등 관련 확진자를 더한 수치다.

법무부에 따르면 이날 0시 기준 전국 교정시설의 코로나 확진 인원은 총 982명이다. 수용자(출소자 포함)가 942명, 교정시설 직원이 40명이다. 가족과 지인 등은 제외한 통계다.

전날 추가된 확진자 14명은 모두 동부구치소와 관련돼 있으며, 수용자 13명과 직원 1명 등이다.

동부구치소는 이날 음성 판정이 나온 수용자들을 대상으로 5차 전수조사를 벌일 예정이다. 이번 조사 대상자는 확진자를 제외한 수용자 1128명이다.

