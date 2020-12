靑 "덕장 유영민, 대통령 비서실장 최고 적임자" (종합)

노영민 靑 비서실장, 유영민 신임 비서실장과 포옹…"민정수석 신현수, 사법개혁 확고한 철학 공유"

[아시아경제 류정민 기자] 청와대는 유영민 신임 대통령 비서실장에 대해 덕장(德將)이라고 평가하면서 최고 적임자라고 밝혔다.

노영민 대통령 비서실장은 31일 이임 인사와 청와대 참모진 개편 관련 브리핑을 위해 춘추관을 찾아 이렇게 전했다. 노영민 비서실장은 "문재인 대통령은 신임 대통령 비서실장으로 유영민 전(前) 과학기술정보통신부 장관을 임명했다"고 전했다.

유영민 신임 비서실장은 LG전자 정보화 담당 상무, 한국소프트웨어진흥원 원장, 포스코 정보통신기술 총괄사장 등을 역임한 전문 경영인 출신이다. 문재인 정부 초대 과기정통부 장관을 역임했다.

노영민 비서실장은 "유영민 신임 비서실장은 산업, 경제, 과학계의 풍부한 현장 경험과 강한 추진력으로 과기정통부 장관 재직 시절 세계 최초로 5세대 이동통신 상용화와 규제 혁신, 4차 산업혁명의 기본 토대 구축 등 문재인 정부의 과학기술 정책을 선도했다"고 말했다.

특히 노영민 비서실장은 "경제, 행정, 정무 등 여러 분야에서 소통의 리더십을 갖춘 덕장으로 코로나 극복과 민생 경제의 활성화를 위한 한국판 뉴딜의 성공적 추진, 4차 산업혁명을 선도하는 다양한 국정과제를 추진하기 위해 대통령 비서실을 지휘할 최고의 적임자"라고 평가했다.

노영민 비서실장은 문 대통령이 2007년 3월12일 참여정부의 비서실장으로 취임하면서 전한 말을 인용했다.

노영민 비서실장은 "(문 대통령은) 흔히 임기 후반부를 하산에 비유한다. 저는 동의하지 않는다. 끝없이 위를 향해 오르다가 임기 마지막 날 마침내 멈춰선 정상이 우리가 가야 할 코스"라며 "임기 1년의 대통령에 새로 취임한 분을 모신다는 자세로 각자 마음을 다잡읍시다라는 말씀을 하셨다"고 전했다.

노영민 비서실장은 "유영민 신임 비서실장 또한 이와 같은 마음으로 임기 마지막 날까지 국민 삶의 회복, 대한민국의 도약이라는 국정 목표를 성공적으로 완수하기 위해 무한 책임의 각오로 헌신하실 것"이라고 기대감을 전했다. 노영민 비서실장은 유영민 비서실장과 포옹을 하면서 기념사진을 찍기도 했다.

유영민 비서실장은 "코로나와 또 민생 경제가 매우 엄중한 때에 부족한 제가 비서실장이라는 중임을 잘 감당할 수 있을지 먼저 참 두렵다"면서 "빠른 시간 내에 현안들을 잘 정비하고, 속도감 있게 실행력을 높이고, 또 통합과 조정을 통하여서 생산성 있는, 효율 있는 청와대 비서실이 되도록 하겠다"고 다짐했다.

유영민 비서실장은 "무엇보다도 바깥에 있는 여러 가지 정서라든지 여러 가지 의견들을 부지런히 듣고, 또 대통령께 부지런하게 전달해서 대통령을 잘 보좌하도록 하겠다"고 덧붙였다.

노영민 비서실장은 신현수 신임 민정수석 발탁 배경에 대해 "국정원 기조실장, 참여정부 민정수석실 사정비서관, 대검찰청 마약과장, 주유엔 대표부 법무협력관 등을 역임한 법조인"이라며 "풍부한 법조계 경력을 바탕으로 균형감과 온화한 인품, 개혁 마인드와 추진력을 겸비해 권력기관 개혁 완성과 국민들의 민심을 대통령께 과감 없이 전달할 적임자"라고 평가했다.

노영민 비서실장은 "12월 국회에서는 공수처법, 경찰청법 국정원법 등 권력기관 개편을 위한 법률안들이 처리되어 권력기관 개혁의 토대가 마련됐다"면서 "새해에는 공수처 출범과 국가수사본부 신설 및 자치경찰체 시행, 국정원법 개정에 따른 대공수사권 이관 준비 등 권력기관 개혁을 위한 차질없는 후속 조치들을 준비해야 한다"고 설명했다.

특히 노영민 비서실장은 "신현수 신임 민정수석은 대통령과 함께 참여정부 민정수석실에서 근무하며 사법 개혁에 대한 확고한 철학을 공유하고 있으며, 문재인 정부 출범 후 국정원의 개혁 작업을 주도했던 경험을 바탕으로 권력기관 사이의 견제와 균형, 국민을 위한 법무·검찰 개혁 및 권력기관 개혁을 안정적으로 완수할 것"이라고 기대했다.

신현수 민정수석은 "어려운 시기에 소임을 맡게 됐다. 여러 가지로 부족하지만 할 수 있는 데까지 최선을 다해서 열심히 하도록 하겠다"고 다짐했다.

한편 유영민 비서실장과 신현수 민정수석은 새해 1월1일 0시부터 임기를 시작할 예정이다.

류정민 기자 jmryu@asiae.co.kr