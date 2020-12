[신년사]조명래 "2021년은 탄소중립 대전환 성패 가르는 해"

[아시아경제 김보경 기자] 조명래 환경부 장관은 "2021년은 우리 경제·사회의 탄소중립 대전환의 성패를 가르는 중요한 한 해가 될 것"이라고 밝혔다.

조 장관은 31일 신년사를 통해 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 팬데믹을 통해 드러난 기후·환경위기 극복 필요성을 강조했다.

그는 "코로나19는 전 지구가 직면한 기후·환경위기와 경제·사회위기를 극명하게 보여줬다"면서 "이를 극복하기 위한 근본적 전환을 요구하고 있다"고 했다.

유럽연합(EU), 일본에 이어 바이든 미국 대통령 당선자도 2050년 탄소중립을 선언하며 경제·사회구조 전환을 추진하고 있다고 전했다.

이어 "우리나라는 지난 7월 그린뉴딜 종합계획을 발표하고 10월에는 2050년 탄소중립을 선언했다"고 말했다.

그러면서 "2021년은 우리 경제·사회의 탄소중립 대전환의 성패를 가르는 중요한 한 해가 될 것"이라고 전망했다.

조 장관은 올해 환경부가 거둔 성과로 "배출권거래제 등 온실가스 감축정책을 정상화한 결과 2019년 온실가스 배출량이 처음으로 3.4% 감소했다"고 말했다. 계절관리제 도입을 통한 미세먼지 농도 개선, 가습기살균제 피해구제 확대 등을 설명하기도 했다.

마지막으로 조 장관은 "여러분의 자녀가, 혹은 손주가 2050년의 대한민국에 살고 있을 것"이라며 "우리와 우리 아이들의 미래를 위해 최선을 다 하겠다"고 밝혔다.

