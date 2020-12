GS건설, 인천광역시에 1327억 규모 손해배상 피소

[아시아경제 박준이 기자] GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 37,800 전일대비 2,050 등락률 +5.73% 거래량 1,378,490 전일가 35,750 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정GS건설, 규정보다 하도급대금 11억 덜 지원…과징금 13.8억GS건설, 3866억 규모 재개발정비사업 수주 close 은 인천광역시가 GS건설 GS건설 006360 | 코스피 증권정보 현재가 37,800 전일대비 2,050 등락률 +5.73% 거래량 1,378,490 전일가 35,750 2020.12.30 15:30 장마감 관련기사 LH, 현대건설·GS건설 등 '공모형 공동주택용지' 공급 대상자로 선정GS건설, 규정보다 하도급대금 11억 덜 지원…과징금 13.8억GS건설, 3866억 규모 재개발정비사업 수주 close , 금호산업 등 17개사를 상대로 인천지방법원에 각각 1327억1404만원 규모의 손해배상 청구 및 청구 원인 변경 신청을 제기했다고 31일 공시했다. 청구금액은 자기자본대비 3.20%다.

GS건설 측은 "이번 소송은 인천도시철도 2호선 턴키공사의 입찰을 담합했다고 발주처가 2014년 제기한 소송에 관해 변론이 종결된 상황에서 청구취지를 변경청구한 것"이라며 "법률대리인을 통해 법적인 절차에 따라 대응할 예정"이라고 말했다.

