금태섭 "박범계, 추미애 시즌2 될까 봐 염려…별 차이 없다"

文 대통령, 추미애 후임 박범계 내정…환경 한정애, 보훈 황기철

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당을 탈당한 금태섭 전 의원은 추미애 법무부 장관의 후임으로 박범계 민주당 의원이 지명된 데 대해 30일 "자칫 추미애 장관 시즌2가 되지 않을까 하는 염려도 된다"고 지적했다.

금 전 의원은 이날 오후 YTN 라디오 '이동형의 뉴스 정면승부'에서 "지금 검찰개혁이라고 추진하는 방향들이 맞는 것인지 다시 한번 살펴보고 다양한 견해를 반영해야 하는데, 박 후보자의 그간 행적이나 발언을 보면 과연 공정한 시각으로 객관적인 검토를 하실 분인지 좀 의문이 든다"며 이같이 말했다.

그는 "개인의 도덕성이나 업무 능력은 인사청문회에서 다뤄질 것으로 보인다. 다만 추 장관도 지금 사과를 하셨다"며 "또 검찰개혁과 고위공직자범죄수사처(공수처)가 동일시되면서 많은 국민들이 공수처에 찬성하다가 최근에는 법을 개정하는 데 있어 반대 여론도 높은 상황"이라고 덧붙였다.

또 정부가 분위기 일신을 위해 추 장관의 교체를 단행했다는 의견에 대해 "그러기 위해선 새로운 시각과 생각을 가진 분을 기용해 분위기를 확 바꾸는 효과를 내야 했는데 사실 박 후보자가 의원으로서 (검찰개혁과 관련해) 한 말씀은 추 장관과 거의 차이가 없다"며 "사람만 바뀔 뿐 어떤 새로운 시각이나 생각을 도입하는 게 아니지 않냐는 비판이 있을 것 같다"고 꼬집었다.

그러면서 금 전 의원은 검찰개혁에 대해 "일관성을 가지고 논리에 맞게 추진해야 한다"며 "사실 (검찰의) 수사권, 기소권 분리 방안은 제가 맨 처음 얘기하고 강력하게 주장했던 방안인데, 이게 공수처와는 맞지 않는다"고 했다.

이어 "검찰의 수사권과 기소권을 분리한다고 하면 왜 공수처는 수사권과 기소권을 가지는지, 일단 이 질문에 대한 답이 안 되기 때문"이라고 했다.

앞서 문재인 대통령은 전날 법무부장관 후보자로 박범계 의원을 내정했다. 환경부장관 후보자로는 한정애 민주당 의원, 국가보훈처장에는 황기철 전 해군참모총장을 내정했다. 법무부 장관·환경부 장관 후보자는 국회 인사청문회를 거쳐 임명할 예정이며, 국가보훈처장은 오늘(31일) 임명할 예정인 것으로 전해졌다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr