[아시아경제 전진영 기자] 강진으로 수십 명의 사상자가 발생한 크로아티아 중부 지역에서 30일(현지시간) 두 차례의 여진이 발생했다고 미국 지질조사국(USGS)이 밝혔다.

여진은 수도 자그레브에서 남쪽으로 50km 떨어진 페트리냐에서 오전 5시 15분(그리니치 평균시·GMT) 발생했으며, 진도는 각각 4.8, 4.7이었다.

페트리냐에서는 전날 규모 6.4의 강진이 발생해 최소 7명이 숨지고 20명이 부상을 입은 것으로 알려졌다. 구조대는 밤새 인명 구조에 나섰지만 추가 희생자는 발견하지 못했다고 전했다.

지진으로 페트리냐 시내는 지진으로 30일 오전까지 전기가 공급되지 않는 상태다. 유럽연합(EU)은 피해 지역에 구조대를 보낼 계획인 것으로 알려졌다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr