"윤석열 탄핵 안 하면 제도개혁 못 한다" 오늘도 '尹 탄핵' 외친 김두관

"제도 개혁·탄핵 추진, 민주당 당론 돼야"

[아시아경제 허미담 기자] 김두관 더불어민주당 의원이 30일 "윤석열 탄핵을 하지 않으면 제도개혁도 제대로 할 수 없다"며 윤석열 검찰총장의 탄핵을 거듭 강조했다.

김 의원은 이날 자신의 페이스북에 올린 글에서 "민주당은 여당이다. 대통령과 국정을 함께 책임질 책무가 있다. 윤석열 징계가 사법부에서 뒤집혔다고 해서 민주당이 물러설 이유가 없다"며 이같이 말했다.

그는 "지금은 전열을 가다듬고 결의를 다지고 기득권 카르텔을 꺾어야 할 때"라며 "검찰의 기소권을 완전히 박탈하는 개혁과 함께 대통령과 헌법에 대항하는 윤석열 탄핵을 같이해야 한다"고 했다.

이어 "왜 두 손 다 있으면서 한 손으로만 싸우자고 하는지 당원과 지지자들은 전혀 이해하지 못하고 있다. 걸림돌인 사람을 치우지 않으면 제도개혁도 제대로 할 수 없다"며 "탄핵으로 반개혁 진영의 선봉대장을 처리해야 제도개혁도 속전속결로 할 수 있다. 민주당은 윤석열 탄핵과 제도개혁을 병행하는 투트랙 전략을 채택해야 한다"고 주장했다.

또 김 의원은 "윤석열이 저 자리에 있는 한 개혁은 번번이 가로막힐 것이다. 지금은 불가능한 수비를 말할 때가 아니라 확실한 공격을 시작할 때"라며 "윤석열은 절대 여기서 멈추지 않는다. 정부를 흔들고 청와대를 흔들고 정책을 흔들고, 기필코 선거에 개입할 것"이라고 했다.

그러면서 그는 "검찰총장이든 대법원장이든 정치 중립을 위반하면 국회가 탄핵한다는 분명한 선언을 해야 한다"면서 "지금은 고민할 때가 아니라 결단할 때다. 수비할 때가 아니라 공격할 때다. 역풍을 걱정할 때가 아니라 탄핵을 결단할 때"라고 재차 강조했다.

끝으로 김 의원은 "국민의힘이 가장 겁내는 무기가 윤석열 탄핵"이라며 "당에서 하려는 제도개혁의 촉진제가 윤석열 탄핵이다. 서울시장, 부산시장 승리의 열쇠가 윤석열 탄핵이다. 국민적 지지를 회복할 유일한 카드가 윤석열 탄핵이다. 제도개혁과 탄핵 추진이 민주당의 당론이 돼야 한다"고 했다.

앞서 김 의원은 지난 25일부터 윤 총장 탄핵을 연일 주장해왔다. 그는 정직 2개월 징계를 받은 윤 총장이 법원 결정으로 직무에 복귀하자 "국회에서 윤 총장 탄핵안을 준비하겠다"며 "윤 총장이 대통령의 인사권을 법원으로 끌고 갔을 때부터, 국회가 탄핵을 준비해야 한다고 봤다. 주변의 만류로 법원의 결정까지 지켜보기로 했던 것"이라고 했다. 이어 "하지만 이제 더 기다릴 수 없다. 검찰과 법원이 장악한 정치를 국회로 가져오겠다"고 주장했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr