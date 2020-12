中 2019년 GDP 6.0% 수정 발표

잠정치 6.1%보다 0.1%포인트 낮아져

내년 1월18일 2020년 GDP 공개

[아시아경제 베이징=조영신 특파원] 중국 국가통계국이 2019년 국내총생산(GDP) 성장률 수정치를 발표했다.

30일 신화통신에 따르면 국가통계국은 지난해 GDP 성장률을 기존 6.1%에서 6.0%로 수정했다.

수정된 GDP는 98조6515억 위안(한화 1경6467조8900억원)으로 잠정치에 비해 4350억위안이 줄었다.

2019년 중국 GDP 성장률 6.0%는 지난 1990년 3.9% 이후 29년 만에 가장 낮은 수준이다.

다만 중국 정부가 당초 제시한 연간 목표치 6.0∼6.5%는 달성했다.

신화통신은 중국 연간 GDP는 잠정치와 최종치로 나눠 발표되며, 이번에 발표된 수치는 최종 데이터라고 밝혔다.

한편 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)로 인해 크게 악화된 2020년 중국 GDP는 내년 1월18일 발표될 예정이다.

중국 GDP는 1분기 마이너스 6.8%를 기록한 이후 급반등, 2분기 3.2%, 3분기 4.9%를 나타냈다. 중국 정부는 연간 GDP가 2%대에 이를 것으로 낙관하고 있다.

베이징=조영신 특파원 ascho@asiae.co.kr