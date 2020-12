김해시, ‘올해의 BEST 친절공무원’ 선정

‘토지정보과 박성희 주무관’ 올해의 김해시 친절왕으로 뽑혀

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시가 2020년 올해의 BEST 친절공무원을 선정했다.

선정 직원은 올해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 인해 민원 응대와 사업 추진의 어려움에도 불구하고 친절하고 적극적인 업무 처리가 돋보인 토지정보과 박성희 주무관이다.

토지이동 및 개발행위 허가 등의 업무를 맡은 박 주무관은 시민 감동 기여도, 자원 봉사실적, 부서평가 등을 종합해 최고점을 받았다.

박 주무관은 시민들로부터 "두서없이 문의한 내용도 친절하게 설명해주는 등 업무처리에 딱딱한 행정관서 직원의 편견을 깨트려 줬다"며 추천받았다.

시는 선정된 박 주무관에게 시장 표창과 포상금을 수여해 그간의 노고를 위로하고 공직사회 사기를 북돋울 예정이다.

박 주무관은 "김해시 공무원의 한사람으로서 민원인에게 친절하고자 노력했는데 이렇게 뜻깊은 상을 받게 돼 너무 감사하다"며 "앞으로도 맡은 바 임무에 최선을 다하겠다"라고 소감을 말했다.

