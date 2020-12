노동 전문·정책위의장 4개월…한정애 환경부장관 후보 '깜짝' 발탁

[아시아경제 박철응 기자] 한정애 더불어민주당 의원이 환경부장관 후보자로 내정된 것은 대체로 예상치 못했던 인사다. 법무부장관 후보로 일찌감치 거론됐던 박범계 의원과는 달리 한 의원이 입각할 가능성을 점치는 이들은 거의 없었다.

한 의원은 부산대 환경공학과와 부산대 대학원 환경공학 석사, 노팅엄대 대학원 산업공학 박사 학위를 받았다. 국회에서도 주로 환경노동위원회에서 활동해 왔다.

하지만 한국산업안전보건공단 노조위원장, 한국노총 공공연맹 수석부위원장과 대외협력본부장 등 이력을 거쳐 19대 국회에 비례대표로 당선된 것에서 보더라도 '환경'보다는 주로 '노동' 전문으로 활동해 왔다.

지난 8월 말 이낙연 대표 체제 출범과 함께 민주당 정책위원회 의장을 맡은 지 4개월밖에 지나지 않기도 했다. 민주당은 새로운 정책위의장을 임명해야 한다.

박범계 의원과 한정애 의원이 청문회를 거쳐 최종 임명되면 21대 국회 들어 이인영 통일부장관과 전해철 행정안전부 장관에 이어 4명이 입각하게 되는 것이다.

박철응 기자 hero@asiae.co.kr