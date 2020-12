文대통령 초대 공수처장에 김진욱 지명…秋장관 후임에 與의원 유력 (종합)

초대 공수처장 후보에 판사 출신 김진욱, '검찰개혁' 기조 반영…秋장관 후임 인선 등 장관급 인사도 임박

[아시아경제 류정민 기자, 손선희 기자] 문재인 대통령이 초대 고위공직자범죄수사처(공수처)장에 김진욱 헌법재판소 선임연구관(54·사법연수원 21기·사진)을 30일 지명했다. 추미애 법무부 장관 후임 인선도 이날 단행될 예정인 가운데 법조인 출신 여당 의원이 유력하다.

강민석 청와대 대변인은 이날 오전 문 대통령이 공수처장 최종 후보자로 김 연구관을 지명했다고 밝혔다. 강 대변인은 "문 대통령은 초대 공수처장으로 최종 후보자를 지명한 만큼 법률이 정한 바대로 국회 인사청문회가 원만하게 개최돼 공수처가 조속히 출범할 수 있도록 국회에 협조를 요청드린다고 말했다"고 전했다.

지난 28일 국회가 추천한 2명의 후보군인 김 연구관과 검사 출신인 이건리 국민권익위원회 부위원장(57·연수원 16기) 중 김 연구관으로 정리됐다. 두 사람 모두 대한변호사협회 쪽에서 추천한 인물이다.

여권에서는 검사 출신보다는 판사 출신을 중용할 것으로 예상한 바 있다. 김용민 더불어민주당 의원은 이날 YTN 라디오 '황보선의 출발 새아침'과의 인터뷰에서 김 연구관을 낙점할 것으로 예상하면서 "야당이 인사청문회 과정에서 발목 잡기나 시간 끌기를 할 것인가가 걱정"이라고 말했다.

공수처장 최종 후보 발표와 맞물려 추 장관 사표 수리와 후임 법무부 장관 내정도 이날 오후 이뤄질 것으로 알려졌다. 후임에는 법조인 출신인 박범계·소병철 민주당 의원이 유력 후보로 떠오른 가운데 제3의 인물이 발탁될 가능성도 있다.

법무부와 함께 조명래 환경부 장관과 박삼득 국가보훈처장 등 장관급 인사가 추가로 교체될 것으로 알려졌다. 법무부에 대한 원포인트 인사 형식을 취하지 않는 것은 추 장관 교체를 둘러싼 경질 논란을 희석하려는 정치적 포석이라는 평가도 있다.

한편 노영민 청와대 대통령비서실장 등 청와대 핵심 참모진 교체는 다음 달 이뤄질 예정이다. 여러 부처가 포함되는 실질적인 '2차 개각'도 청와대 개편과 함께 단행될 것으로 예상된다.

