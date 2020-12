쿠팡 김범석 대표 의장으로…강한승·박대준 2인 각자대표 체제 출범

김 의장, 전략 수립과 혁신에 집중할 것으로…고명주 대표 ‘떠난다’

[아시아경제 김희윤 기자] 쿠팡은 4인 각자대표 체제를 새해부터 2인 체제로 변경한다고 30일 밝혔다.

김범석 대표는 이사회 의장으로서 회사의 전략적 방향을 세우는 데 전념하게 된다. 쿠팡은 앞으로 강한승, 박대준 2인 각자 대표 체제로 새해를 시작한다. 고명주 대표는 개인 사유로 사임 의사를 밝혔다.

쿠팡은 이달 31일 이사회를 열어 이같은 내용의 2인 각자대표 체제 변경을 의결한다. 이번 대표이사 변경은 전문화된 역할 분담을 바탕으로 쿠팡의 사업을 더욱 발전시키기 위한 조치다.

김범석 대표는 앞으로 넓은 시각에서 전략을 구상하고 고객의 삶을 개선하는 혁신을 만드는데 전념할 계획이며, 강한승 대표가 회사의 운영을 총괄하게 된다. 박대준 대표는 기존과 마찬가지로 신사업 분야를 계속 담당한다.

쿠팡 관계자는 “검증된 두 명의 대표이사가 각자 전문성을 바탕으로 효율적이고 추진력 있게 각 부문을 운영할 계획이다”라고 말했다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr