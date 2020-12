[인사] 코스맥스그룹

[아시아경제 이선애 기자] 코스맥스그룹이 2021년 정기 임원 인사를 단행했다고 30일 밝혔다. 이번 인사는 2021년 1월1일자(字)로 총 33명이다.

◆코스맥스그룹 임원 인사 명단

<코스맥스비티아이>

◇ 대표이사 사장 ▲이병주

◇ 상무 ▲이진일 ▲조성민

◇ 이사 ▲윤상윤

<코스맥스>

◇ 대표이사 사장 ▲이병만

◇ 전무 ▲김남중 ▲최정호 ▲김철희

◇ 상무 ▲김상현 ▲박진호

◇ 이사 ▲신병모

◇ F1 ▲홍연주

◇ F2 ▲이화영 ▲지진구 ▲강병하 ▲이준배

<코스맥스차이나>

◇ 부사장 ▲양치연

◇ 전무 ▲고병수

◇ F2 ▲윤종혁

<코스맥스광저우>

◇ 상무 ▲온성인

<코스맥스USA>

◇ F1 ▲배정호

<코스맥스인도네시아>

◇ 상무 ▲이영하

◇ 이사 ▲남상범

<코스맥스엔비티>

◇ 대표이사 사장 ▲윤원일

◇ 전무 ▲이진우

◇ 이사 ▲박종철

<코스맥스바이오>

◇ 상무 ▲이종환 ▲김성수

◇ 이사 ▲김태훈

◇ 연구위원 ▲이선희

<코스맥스바이오 상하이>

◇ 사장 ▲전현수

<쓰리애플즈코스메틱스>

◇ 대표이사 사장 ▲김정희

◇ 상무 ▲박경욱

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr