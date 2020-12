[아시아경제 오주연 기자] 대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 169,000 전일대비 4,500 등락률 +2.74% 거래량 135,518 전일가 164,500 2020.12.30 09:31 장중(20분지연) 관련기사 대웅제약, 주가 15만 5500원.. 전일대비 -0.96%[단독] 셀트리온, 내일 코로나 항체치료제 허가신청…내달 시판(종합)연말, 외국인과 기관이 매매비중 확대한 종목 총정리 close 은 위식도역류질환치료제 '펙수프라잔'의 1/3상 임상시험 계획이 중국 NMPA로부터 승인받았다고 30일 공시했다.

회사 측은 "미란성위식도역류질환 환자를 대상으로 펙수프라잔 투여시의 유효성과 안전성 확인할 수 있다"고 기대했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr