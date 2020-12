"안방1열서 새해 소망빌까" 보신각 '제야의 종', 사상 첫 VR로 생생한 경험

SKT-서울시, 민관 협력 통해 67년 만에 최초 VR로 선봬

[아시아경제 조슬기나 기자] 내년 1월1일 0시 신축년 새해를 여는 보신각 제야의 종소리를 집안에서도 생생하게 가상현실(VR)로 경험할 수 있게 된다.

SK텔레콤은 서울시와 함께 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 지친 국민들이 희망찬 새해를 맞이할 수 있도록 사상 최초로 보신각 타종을 VR로 선보인다고 30일 밝혔다.

해마다 보신각에서 열려온 '제야의 종' 야외 타종행사는 올해 코로나19로 인해 비대면 방식으로 개최될 예정이다. 이는 1953년 이래 67년 만에 처음이다. 이에 따라 SK텔레콤과 서울시는 국민들이 집에서도 360도 VR로 보신각 전경과 종소리를 생생하게 느끼며 희망찬 새해를 맞이할 수 있도록 '2020 제야의 종 VR관'을 준비했다.

SK텔레콤은 1월1일 0시에 서울시 홈페이지 내 개설한 가상공간에서 대한민국 역사가 깃든 보신각 내부 구석구석을 생생하게 관람할 수 있도록 했다. 별도의 VR 기기 없이 PC나 스마트폰에서 360도로 돌려 보며 감상할 수 있다. 보신각 종의 장엄한 종소리는 SK텔레콤의 5GX 슈퍼노바 기술을 활용해 고음질로 복원했다. 해당 기술은 음원, 영상, 사진 등을 생생하게 복원할 수 있는 SK텔레콤의 독자적인 인공지능(AI) 기술로, 마치 현장에 있는 듯한 경험과 감동을 제공한다고 회사측은 설명했다. SK텔레콤은 33번 종을 울려 한 해 마무리와 새해의 시작을 알릴 수 있도록 할 계획이다.

예희강 SK텔레콤 Creative Comm그룹장은 "매년 12월31일 보신각은 인파와 함성으로 발 디딜 틈이 없었지만 올해는 VRㆍAI 등 ICT 기술로 고품질의 VR관을 선보일 계획"이라며 "코로나19로 지친 국민들이 조금이나마 위로와 희망의 시간을 갖고 희망찬 새해를 맞이하길 기원한다"고 밝혔다.

